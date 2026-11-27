В Серпухове коммунальные службы переведены на усиленный режим работы из-за зимних погодных условий. Основная задача — предотвратить завалы во дворах и обеспечить безопасные подходы к контейнерным площадкам.

Уборка ведется по трем направлениям: очистка от снега, обработка противогололедными материалами и сбор мусора. Смена длится с 7:00 до 19:00. В подразделении семь машин, каждая за смену обслуживает 15–20 площадок — объем зависит от погоды и осадков. В первую очередь убирают у жилых домов, затем у социальных объектов, после — на отдаленных площадках. При сильных снегопадах привлекается дополнительная техника из других подразделений — тракторы и комбинированные дорожные машины.

На каждой площадке работают мастер и подборщики. Противогололедную смесь, соль с песком, заготавливают заранее и загружают по мере необходимости. «Работа тяжелая, но именно от нее зависит состояние дворов после снегопада», — отметил глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.