Владимир Путин: «Единая Россия» упрочила свое лидерство

«Единая Россия» играет особую роль в укреплении государства и никогда не отличалась популизмом. Партия принимала иногда сложные, но необходимые для стабильного развития страны, экономики, социальной сферы решения, заявил Владимир Путин на встрече с руководителями политических партий.

«Я очень рассчитываю на то, что так и будет в следующем составе Государственной думы», — акцентировал он.

Президент выразил уверенность, что «Единая Россия», как и прежде, выстроит товарищеское, партнерское взаимодействие с другими фракциями и по традиции обеспечит эффективное, справедливое представительство всех политических сил в руководстве Госдумы и парламентских комитетов.

«Полезен будет, думаю, и диалог с теми партиями, которые участвовали в кампании, но не прошли. Все ценное из их инициатив надо брать в работу. Именно так, с участием всех созидательных политических сил, структур и институтов гражданского общества и формируется объединяющая повестка», — заявил глава государства.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сообщил, что партия видит приоритетное развитие в законодательном обеспечении Народной программы, так как масштаб доверия партии порождает и масштаб ответственности за все принимаемые решения.

«Все меры, которые включены в программу, соответствуют ключевым вызовам, с которыми сталкивается страна. Они касаются экономики, социальной сферы, демографии, образования, здравоохранения, сглаживания неравенства между регионами и достижения технологического лидерства. Если мы на все эти вопросы подготовим грамотный ответ, то страна получит необходимый толчок в своем развитии, даже несмотря на драматические события и военные действия», — акцентировал он.