Врач Болибок заявил, что рост заболеваемости ОРВИ не повод отказываться от прививки от гриппа

В конце сентября — начале октября в России фиксируется рост заболеваемости негриппозными респираторными инфекциями, но именно сейчас, по словам врача-аллерголога-иммунолога Владимира Болибока, оптимальное время для вакцинации от гриппа. Об этом он рассказал «Известиям» .

Сезон гриппа еще не начался, и заметный рост заболеваемости ожидается только к концу октября, подчеркнул эксперт Болибок. Сейчас растет число негриппозных респираторных инфекций, и именно в этот момент необходимо проводить вакцинацию. Иммунитет после прививки формируется в течение двух-трех недель, что позволит встретить подъем заболеваемости подготовленными.

Прививаться можно и после старта эпидсезона, если нет острого заболевания или обострения хронических патологий.

«Единственное ограничение: не проводится вакцинация в тот момент, когда человек переносит заболевание, — ему нужно выздороветь и хотя бы недельку реабилитироваться, подождать. Не прививают в момент обострения хронических заболеваний», — пояснил специалист.

Болибок также напомнил, что вакцины защищают именно от гриппа и не действуют против возбудителей ОРВИ.