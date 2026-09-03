Минздрав запланировал обновить порядок диспансеризации в России

В России планируется обновить порядок диспансеризации взрослых. Об этом РИА «Новости» сообщила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Любовь Дроздова.

«Предлагаемые изменения делают диспансеризацию более персонализированной, расширяя набор исследований для конкретных групп риска», — сказала она.

По ее словам, планируется расширить гарантии для ветеранов боевых действий — участников СВО. Также Минздрав собирается ввести оценку лимитного профиля — анализа на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина напомнила, что сотрудники при прохождении диспансеризации могут взять оплачиваемый выходной.