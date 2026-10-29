Волонтер из Химок получила награду на областном форуме

В Доме Правительства Московской области прошел форум волонтеров. Мероприятие объединило около 200 добровольцев, представителей НКО, координаторов движения и ветеранов СВО.

Ключевым моментом мероприятия стала церемония награждения. Губернатор Андрей Воробьев лично вручил награды, в том числе руководителю волонтерского отряда «Фирсановская школа» гимназии № 23 из Химок Галине Новиковой.

«Такие достижения — результат большого труда, таланта и преданности своему делу. В Химках тысячи неравнодушных людей являются частью этого огромного движения», — прокомментировала глава Химок Инна Федотова.

На площадке форума работала выставка изделий волонтеров: маскировочных сетей, антидроновых пончо, печей‑буржуек и других полезных вещей. Практическая часть включала обмен лучшими практиками среди волонтеров, помогающих участникам СВО, и стратегическую сессию для координаторов по развитию добровольчества в регионе.

Почетные гости форума Михаил Кузнецов и Людмила Болилая подчеркнули, насколько важна ежедневная, зачастую незаметная работа добровольцев: от изготовления нужных вещей до моральной поддержки и обучения тактической медицине.