Детские площадки и пешеходные тропы обустроят в парке «1 Мая» в Орехово-Зуеве

В Орехово-Зуеве планируют благоустроить парк культуры и отдыха «1 Мая». Там реконструируют существующие и обустроят новые дорожки. В парке появятся транзитный и беговой маршруты, а также второстепенные пешеходные дорожки. Об этом сообщили в региональном министерстве благоустройства.

Общая площадь территории вдоль улиц Пролетарской и Красина составляет 10 гектаров, из которых 9,4 гектара занимает проектируемый участок.

Основной маршрут выполнят из асфальтобетона с плиточной окантовкой по краям. Для второстепенных дорожек и существующих троп используют гравийный отсев. Тематические площадки получат плиточное и резиновое покрытие, а беговой маршрут — резиновое. Его проложат вокруг зоны спортивного кластера.

На территории установят опоры освещения и малые архитектурные формы в едином стиле. Для отдыха предусмотрят площадку для выгула собак, зоны тихого отдыха и место для летней сцены.

Кроме того, в парке оборудуют две детские площадки.