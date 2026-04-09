Дворы покрылись снегом в Мытищах

Циклон принес в Подмосковье метель. В Мытищах снег укрыл дороги и дворы. 360.ru показал последствия стихии.

Снег выпал 9 апреля в Сергиевом Посаде, Подольске, Мытищах, Химках и других городских округах. Власти призвали автомобилистов соблюдать осторожность, так как из-за похолодания возможна гололедица на дорогах.

Местные жители не удивились апрельской метели. В мытищинских пабликах опубликовали советы не менять зимнюю резину до мая, так как в 2024–2025 годах в апреле шел снег.

Ранее появилось видео снегопада в Зеленограде и Бибиреве. Из-за непогоды службы проката самокатов и велосипедов приостановили работу. В ночь на 10 апреля возможны заморозки до -2 градуса при климатической норме +5,6 градуса в среднем за сутки.