Зеленоград засыпало апрельским снегом

Зеленоград 9 апреля накрыл сильный снегопад, из-за которого улицы, дворы, дома и парковки быстро побелели. О необычной для середины весны погоде местные жители сообщили 360.ru.

На фото видно, что мокрый снег лег заметным слоем на автомобили, газоны, тротуары и проезжую часть. Белыми оказались крыши домов, машин и придомовые территории.

Такие осадки стали неожиданностью, поскольку еще недавно в городе держалась по-весеннему теплая погода. Снегопад заметно изменил привычный городской пейзаж и на время вернул в Зеленоград почти зимнюю картину.

Водителям и пешеходам ранее посоветовали быть внимательнее на дорогах и тротуарах, где после осадков может ухудшиться обстановка и появиться гололедица. По прогнозам мокрый снег в Москве и Подмосковье не прекратится до конца дня, а 10 апреля возможны порывы ветра до 15 метров в секунду.