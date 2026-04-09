Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о гололедице и порывах ветра

Мокрый снег в Москве не прекратится до конца дня, а 10 апреля возможны порывы ветра до 15 метров в секунду. Об этом предупредили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы.

Кроме того, на дорогах может образоваться гололедица. Автомобилистов призвали строго соблюдать скорость и дистанцию, а пешеходов — быть особо внимательными.

О пришедшей в регион непогоде сообщили и в пресс-службе подмосковного управления МЧС. Жителей области попросили сохранять спокойствие и в случае необходимости звонить по телефону 112.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что ночью на пятницу в столичном регионе ожидаются до -2 градусов и умеренный снегопад.