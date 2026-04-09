Непогода остановила прокат электросамокатов и велосипедов в Москве

Московские операторы проката электросамокатов и велосипедов приостановили работу из-за начавшегося в городе снегопада. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта российской столицы.

В ведомстве подчеркнули, что поездки по городу во время непогоды представляют опасность.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов подчеркнул, что это временная мера. Как только в город вернется теплая погода, сервисы аренды возобновят работу.

Пресс-служба Дептранса также обратилась к владельцам личных самокатов и велосипедов с просьбой на время метели использовать для передвижения городской транспорт.

Авторы телеграм-канала «Подмоскова» сообщили, что в Московской области основные сервисы аренды самокатов продолжили работать, несмотря на погодные условия

«Владельцы кикшеринга продолжают по-разному относиться к жителям Москвы и Подмосковья», — говорится в сообщении.

С жесткой критикой на любителей электросамокатов обрушилась актриса и телеведущая Виктория Боня. Она заявила, что ненавидит любителей кикшеринга и посоветовала им ходить пешком, чтобы сохранить свое здоровье.

По мнению Бони, электросамокатами пользуются только «целлюлитные хряки».