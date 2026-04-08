Снег в Москве и Подмосковье загонит водителей в ловушку: что делать, если уже сменил резину? Автоэксперт Кадаков: при снегопаде эстакады особенно опасны для водителей

Погода в столичном регионе готовит очередной сюрприз: в ближайшие дни в Москве и Подмосковье ожидаются похолодание и снег. Что делать автомобилистам, которые уже успели переобуть транспортные средства, и когда снова ждать потепления — в материале 360.ru.

Неустойчивый апрель По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, апрель продолжает демонстрировать себя неустойчивым месяцем с лихорадочными изменениями условий. Репетиция непогоды уже прошла в Ярославской, Костромской и Ивановской областях, где сугробы достигли высоты в 10 сантиметров. Теперь зона осадков смещается в сторону столичного региона. «В четверг и пятницу в Московской области ожидается мокрый снег. К концу этих двух дней образуется небольшой снежный покров, а температура будет составлять только +2...+3 градуса. Это на пять-шесть градусов ниже климатической нормы для этих дней», — рассказал собеседник 360.ru. Есть и хорошая новость — похолодание продлится недолго. Уже в конце недели в Москве и Подмосковье снова начнет теплеть. В субботу, 11 апреля, ожидается до +9 градусов в дневное время, а в воскресенье — до +12 градусов.

Смертельный номер На фоне таких скачков погоды перед автомобилистами остро встает вопрос: что делать тем, кто уже переобулся, рассчитывая на устойчивую весну? Автоэксперт Максим Кадаков в беседе с 360.ru высказался категорично: езды на летней резине в снегопад лучше полностью избегать.

Современная летняя шина работает нормально и при нуле градусов, и даже при минусе, но только в условиях полностью сухого асфальта, не обмороженного, безо льда, снега и какой-либо влаги.

Эксперт отметил, что особенно опасными зонами в непогоду становятся эстакады и мосты, где обморожение асфальта происходит раньше всего. По словам Кадакова, менять обратно летнюю резину на зимнюю ради трех-четырех дней нецелесообразно. Логичнее будет в этот период воздержаться от поездок на личном транспорте и пересесть на метро или такси. Если водитель решит проигнорировать рекомендацию и все-таки сядет за руль, то должен выдерживать минимальную скорость, избегать любых резких маневров, плавно разгоняться и соблюдать увеличенную дистанцию. «На мотоцикле также лучше не ездить, это еще опаснее. Сезон еще толком не начался. Надо дождаться теплого асфальта, а потом кататься», — сказал Кадаков.

Опасность для пешеходов Повышенную бдительность в предстоящие дни нужно проявлять и пешеходам. Кадаков сделал акцент на психологии водителей в этот период. «У многих в головах — летняя езда. Они не чувствуют, что асфальт обморожен, а тормозной путь вырос в два раза», — пояснил собеседник 360.ru. Он призвал активнее смотреть по сторонам, особенно на нерегулируемых переходах, а также быть внимательными на выездах из дворов и на мостах.