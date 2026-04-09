Назван рекордный по количеству осадков 10 апреля год в Москве

Рекордное количество снега 10 апреля в Москве за всю историю метеонаблюдений выпало в 1912 году. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил в своем телеграм-канале .

«Больше всего осадков в этот день — 15,1 миллиметра — выпало в 1912 году. Максимальная высота снежного покрова в этот день наблюдалась в 1895 году — 46 сантиметров», — сказал он.

В 2025 году снег еще лежал, высота снежного покрова составляла 12 сантиметров. Температура воздуха составляла -2,5…+2,7 градуса, за сутки выпало 0,7 миллиметра осадков.

По информации синоптика, по климатическим нормам среднесуточная температура воздуха 10 апреля составляет +5,6 градуса. В 2008 году специалисты зафиксировали максимум в +21,1 градуса, в 1881 году — минимум на уровне -14,3 градуса. Леус также опубликовал в своем телеграм-канале здание Гидрометцентра России, попавшее в апрельский снегопад.

