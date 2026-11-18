Хотьковская школа-интернат Сергиево-Посадского городского округа представила результаты работы по организации специальных образовательных условий для детей с тяжелыми нарушениями речи. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Презентация прошла 16 ноября на Форуме инноваций в Корпоративном Университете Развития Образования в рамках конференции инновационных площадок. С докладом выступила заместитель директора по учебно-воспитательной работе Елена Борисова. Она рассказала о работе школы в статусе региональной инновационной площадки и представила практические разработки, направленные на педагогическую реабилитацию детей с тяжелыми нарушениями речи.

В рамках проекта школа разработала методические материалы с алгоритмами действий педагогов, типовыми формами документации и чек-листами для оценки потребностей детей. Также подготовлены адаптированные дидактические материалы, в том числе задания разного уровня сложности, карточки для развития речевых навыков и шаблоны индивидуальных маршрутов сопровождения.

Специалисты школы отработали модели взаимодействия логопедов, психологов и учителей, а также систематизировали практические примеры адаптации уроков и проведения занятий. Представленные материалы могут использоваться другими образовательными организациями при организации сопровождения детей с тяжелыми нарушениями речи.

Участники форума обсудили разработки, задали вопросы и поделились практическим опытом. Обмен мнениями позволил обозначить направления дальнейшего совершенствования методических инструментов.