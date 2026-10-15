Подмосковная компания представила уникальный ингалятор для лечения астмы

Резидент особой экономической зоны «Дубна» компания «ПСК Фарма» представила уникальный отечественный ингалятор для лечения бронхиальной астмы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Новинка была представлена на 36-м Национальном конгрессе по болезням органов дыхания. Это первый в мире дозированный порошковый ингалятор, объединяющий фиксированную тройную комбинацию молекул: гликопиррония бромида, индакатерола и циклесонида.

Два первых компонента расширяют бронхи и взаимно усиливают эффект друг друга, облегчая дыхание. Циклесонид снимает воспаление, активируясь непосредственно в клетках легких. Благодаря такой формуле он реже провоцирует побочные эффекты, например кандидоз, что значительно улучшает качество жизни пациентов.

«Современные тройные комбинации способны обеспечить пациентам более простую и вместе с тем эффективную схему лечения. Неслучайно актуальные клинические рекомендации последовательно смещаются от монотерапии к фиксированным комбинациям. Наша разработка — пример того, как отечественная фармацевтика переходит от воспроизведения к созданию собственных оригинальных решений», — отметила генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.

Объединение трех действующих веществ в одном устройстве решает проблему приверженности лечению, избавляя человека от необходимости использовать несколько разных ингаляторов.

«Компания „ПСК Фарма“ — один из крупнейших резидентов ОЭЗ „Дубна“. Общий объем инвестиций в проект уже составляет 12 млрд рублей, и компания продолжает активно развиваться. На сегодняшний день в портфель „ПСК Фарма“ входят более 100 лекарственных препаратов. Еще более 70 находятся на различных стадиях разработки и регистрации», — подчеркнула заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.