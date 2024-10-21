Более 20 шахматистов приняли участие в чемпионате городского округа по блицу в Воскресенске

В городском округе Воскресенск в шахматном клубе состоялся чемпионат округа по быстрым шахматам. Участниками состязаний стали 24 спортсмена в возрасте от семи до 85 лет с рейтингом 1250 и выше.

Соревнования провели в 11 туров. На партию шахматистам отвели пять минут и три секунды на ход.

Победителем турнира стал Аркадий Ксенофонтов, он заработал девять очков из 11 возможных. Второй год подряд шахматист завоевывает этот титул. Почетное второе место досталось Дмитрию Трошкину: спортсмен набрал восемь очков из 11. А на третьем месте оказался юный шахматист Максим Ефимов, его результат — семь с половиной очков из 11 возможных.

Анастасия Зинякова из города Белоозерский стала лучшей среди девушек. Сильнейшим из числа ветеранов в возрасте 60 лет и старше оказался шахматист Рашид Кузахмедов из села Конобеево.

По результатам турнира участникам пересчитают национальный и международный рейтинги, а также присвоят спортивные звания.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».