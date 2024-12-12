Семинар по грудному вскармливанию прошел в роддоме в Балашихе

В Балашихинском родильном доме состоялся семинар, организованный активистами «Единой России», посвященный важной теме грудного вскармливания. Участницами мероприятия стали представительницы «Женского движения „Единой России“, а также ведущие специалисты в области грудного вскармливания, которые поделились своими знаниями и практическим опытом.

С приветственным словом к собравшимся обратилась член общественного совета «Женского движения „Единой России“, депутат городского совета Наталья Алимова. Она подчеркнула значимость обсуждаемых тем и отметила важность грудного вскармливания для здоровья и эмоциональной связи между матерью и ребенком.

«Мы подняли важные темы. Каждая мама хочет, чтобы ее малыш был здоров, счастлив и эмоционально связан с мамой. А грудное вскармливание — это очень важный момент для наших детей», — отметила Наталья Алимова в своем выступлении.

На семинаре эксперты рассказали о преимуществах грудного вскармливания, поделились рекомендациями по правильной организации процесса, а также ответили на вопросы участниц. Мероприятие прошло в тёплой и доверительной атмосфере, что позволило каждой из присутствующих получить полезные советы и поддержку.

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