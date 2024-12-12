Теплоход «Метеор» победил в голосовании за символ банкноты в 1000 рублей

Завершилось голосование за символы для банкноты 1000 рублей. Оно прошло на сайте ЦБ при поддержке Национального центра «Россия». Жители страны выбирали элементы для обратной стороны купюры, посвященной Приволжскому федеральному округу. Наибольшее число голосов набрал скоростной теплоход «Метеор».

В число лидеров среди 25 объектов федерального округа также вошли Дворец земледельцев, Саратовский мост через Волгу, памятник Салавату Юлаеву, Казанский университет, Жигулевская ГЭС, монумент Матери-Покровительнице, музей Чайковского, Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы» и Мордовский музей искусств.

«Теперь слово за художниками Банка России и Гознака. Им предстоит создать гармоничную композицию из символов, которым люди отдали предпочтение, и при этом увязать эти символы с защитными элементами», — отметила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Обновленную банкноту 1000 рублей представят в конце следующего года, при этом, лицевая сторона с видами Нижнего Новгорода останется неизменной. На данный момент уже выпустили модернизированные банкноты 100 и 5000 рублей. Также в планах Банка России обновить купюры 10, 50 и 500 рублей, с учетом народного голосования и мнений экспертов.