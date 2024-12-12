Румынские наемники запечатлели на видео последствия попадания ракеты комплекса «Искандер» в пункт дислокации ВСУ в подконтрольном Украине городе Запорожье. Об этом сообщила «Российская газета» .

В исходном варианте видео были видны тела погибших военных, но этот фрагмент обрезали из этических соображений.

Накануне назначенный Киевом глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров заявил, что за сутки на контролируемой ВСУ территории региона прогремели 268 взрывов, при этом он не привел конкретной информации о характере и масштабах разрушений.

В результате референдума, состоявшегося в 2022 году, Запорожская область вошла в состав России. Однако Украина не признает итогов голосования и продолжает контролировать часть региона, включая областной центр.