Отказавшийся петь гимн Австрии украинец не получил гражданство

Украинцу отказали в получении гражданства от земельного правительства Австрии из-за того, что на церемонии вручения он отказался петь государственный гимн. Об этом сообщила газета Kurier .

«Правительство земли Нижняя Австрия отозвало решение о предоставлении мужчине гражданства», — сообщили журналисты.

Представители местной администрации сослались на статью закона о предоставлении гражданства, в которой говорится, что церемония должна проходить в «торжественной обстановке» и включать исполнение гимна перед флагами Австрии, соответствующей земли и Евросоюза.

«Тот, кто не желает отождествлять себя с Австрией, лишь показывает этим, что он не намерен следовать основным принятым здесь принципам», — ответили власти.

Ранее мигрант-уклонист в Томске в слезах устроил истерику в полицейском отделе и эмоционально выкинул паспорт. Узбекистанец так резко отреагировал на новость о лишении гражданства и обязательстве вернуться на родину.