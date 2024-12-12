Бизнес-тренинг провели для лицеистов в Балашихе

В Балашихинском лицее для учащихся 10-11 классов состоялся открытый урок с участием представителей АО «НИИИ» и генерального директора компании «Технопул-Р» Рината Ягудина. Мероприятие прошло в рамках цикла встреч школьников с предпринимателями и представителями ключевых предприятий округа, организованного управлением инвестиций, промышленности, предпринимательства и науки администрации Балашихи.

АО «НИИИ» — градообразующее предприятие Балашихи, специализирующееся на разработке и производстве продукции оборонного назначения. Елена Убейволк, начальник отдела управления персоналом, рассказала старшеклассникам о возможностях профессионального и карьерного роста на предприятии, условиях труда и программах обучения для молодых специалистов.

Сотрудники предприятия — начальник сектора Станислав Якусевич, начальник цеха Артемий Осокин и главный конструктор Дмитрий Спиридонов — поделились своими историями успеха, рассказали о своей работе над научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими проектами, а также о проведении испытаний изделий на полигонах. Они подчеркнули важность инженерных навыков и личных качеств, необходимых для успешной работы в высокотехнологичной отрасли.

Генеральный директор ООО «Технопул-Р» Ринат Ягудин рассказал школьникам о своем пути в бизнесе: от первых шагов в проектировании в студенческие годы до создания собственного производства. Компания специализируется на проектировании и производстве конвейеров и оборудования для пищевой промышленности, а также реализовала уникальный проект по разработке багажной системы для аэропорта. Ринат Ягудин отметил востребованность инженерных специальностей и пригласил ребят на экскурсию на свое предприятие, чтобы они могли увидеть производственный процесс своими глазами.

Такие встречи помогают школьникам лучше понять перспективы профессионального развития, познакомиться с реальными историями успеха и узнать больше о востребованных профессиях. Цикл открытых уроков продолжится, предоставляя учащимся возможность общения с представителями различных отраслей экономики.