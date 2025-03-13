Акция «Портрет ветерана» к 80-летию Победы началась в Одинцове

Одинцовский молодежный центр совместно с движением «Волонтеры Подмосковья» запустили акцию «Портрет ветерана». Она приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Активисты муниципалитета вручили портрет ветерану Великой Отечественной войны Нине Ивановне Цеханович. В годы Великой Отечественной войны Нина Ивановна была швеей. В 1944 году она окончила училище и по распределению попала в военную часть Второго Белорусского фронта в военторг. Вместе с частью начала передвигаться по линии фронта.

Нина Ивановна шила шинели для старшего офицерского состава. Она прошла долгий путь вместе с нашими войсками, а День Победы встретила в немецком городе Штеттин. В 1951 году переехала вместе с мужем в Звенигород. Там она до самой пенсии работала в ателье по пошиву и ремонту одежды.

Волонтеры поблагодарили ветерана за ее самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны, а также поздравили с прошедшим Международным женским днем.