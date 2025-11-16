В Москве ударили декабрьские морозы

«В ночь, благодаря антициклону, погода в столичном регионе улучшилась, и ударили морозцы», — рассказал Тишковец.

В Москве минувшей ночью температура опустилась до низких значений. На ВДНХ зафиксировали минус 4,3 градуса, в Тушино — минус 5,2, на Балчуге — минус 2,4, в Строгино — минус 3,9, а в Бутово — минус 6,8. Эта ночь стала самой холодной за всю осень.

В Подмосковье зафиксировали несколько температурных минимумов. В Ново-Иерусалиме было минус 7,0 градусов, на местном полюсе холода — в Черустях — минус 7,4, а в Михайловском — минус 7,6. Такие показатели характерны для декабря.

Накануне в Москве выпал первый снег с опозданием почти на месяц. Роскосмос опубликовал спутниковые снимки циклона, вызвавшего первые сильные осадки в Москве. На фоне снегопада в московских аэропортах задержали рейсы, а водители выстроились в длинные очереди у автосервисов. В столице и области не обошлось без ДТП.