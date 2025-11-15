На фоне снегопада в московских аэропортах задержали рейсы

Изменения в расписании рейсов возникли в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково. Информацию об этом разместили на онлайн-табло.

В аэропорту Шереметьево задержали вылеты в Анталью, Махачкалу, Калининград и Оренбург. В воздушной гавани Домодедово на более позднее время перенесли рейс Москва — Новосибирск.

Перестановки в расписании на фоне непогоды возникли и в аэропорту Внуково — там на несколько часов задержали вылет в Ямбург и Ереван.

В воздушной гавани Жуковский сбоев с рейсами не возникало, сообщил 360.ru пресс-секретарь Алексей Игнатенко.

«Все нормально. Перевод наземных служб к условиям работы в зимнем периоде довольно давно завершен, так что никаких происшествий, все в штатном режиме. Задержек по погодным условиям никаких нет», — рассказал он.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в столице за сутки выпало до 20% месячной нормы осадков. По его словам, снег выпал с опозданием на месяц.