Роскосмос показал, как с орбиты выглядит первый снег в Москве

Спутниковые кадры циклона, который принес в Москву первый обильный снегопад, опубликовал Роскосмос . Видео удалось получить с помощью аппаратов «Электро-Л» и «Арктика-М».

Кадры демонстрируют плотный массив облачности, растянувшийся над городом.

На записи, сделанной со спутников, видно, как над Московским регионом проходит мощный облачный фронт — широкая протяженная полоса плотных снеговых облаков.

В Роскосмосе напомнили, что сегодня в Москве выпал первый снег, а за сутки ожидается до трети месячной нормы осадков. Спутники продолжают мониторить перемещение циклона в режиме реального времени.

Съемка проведена 14–15 ноября аппаратурой МСУ-ГС, говорится в описании опубликованного видео.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что над Европейской территорией России будет господствовать обширный североатлантический циклон, центр которого окажется над Новой Землей.