День жестянщика. ДТП под Люберцами сняли на видео

Очередная авария произошла 15 ноября в московском регионе. На Егорьевском шоссе под Люберцами в ДТП попала легковушка. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

«Там две скорых, наверняка есть. Я не увидела людей, которым оказывали помощь», — ответила очевидец на вопрос, есть ли в аварии пострадавшие.

Подробности происшествия уточняются. На записи видно, что к месту ДТП приехали спецслужбы.

Выпавший в Москве и Подмосковье первый снег спровоцировал день жестянщика. Ранее автобус перевернулся на Международном шоссе в столице. К месту ЧП выслали три отряда спасателей.

Ранее жителей столицы и области предупредили, что в субботу и воскресенье возможна гололедица из-за резкого похолодания. Водителей призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим, а пешеходов — быть осторожными на улицах.