Москву полностью завалит снегом 24 ноября — ожидается самый сильный снегопад в сезоне. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН .

Снег в столицу принесет крупный холодный атмосферный вихрь. Непогода начнется около 15:00 и закончится только к середине 25 ноября. За это время в Москве выпадет до 15 сантиметров осадков: может сформироваться снежный покров высотой до 10 сантиметров.

Вместе с вихрем в город придет и сильный северный ветер, порывы могут достичь 13-16 метров в секунду. Температура снизится до -2 градусов. Ветер останется в столице до конца недели, к тому времени столбики термометров опустятся до -9 градусов.

Этот же снегопад затронет Калугу, Тулу, Рязань, Владимир, Ярославль и Тверь. Циклон занесет снегом более тысячи километров.

Ранее жителей Московского региона предупредили о гололедице и снежных заносах. Москвичам рекомендовали использовать общественный транспорт 23 ноября.