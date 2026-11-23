Гидрометцентр: в Москве 23 ноября ожидается до +2 градусов

Погода в столичном регионе начала разворот в сторону зимы. Днем 23 ноября столбик термометра в Москве покажет до +2 градусов, в Подмосковье до +4. Прогноз опубликовали на сайте Гидрометцентра.

В первый день рабочей недели ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде снега и южным ветром скоростью четыре-девять метров в секунду. В Москве днем воздух прогреется до 0…+2 градусов, в Московской области — до -1…+4 градусов.

Затем температура пойдет на снижение. К концу недели столбик термометра покажет -6…-1 градус. Сильные снегопады пройдут 24 и 25 ноября.

Ранее метеоролог и главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что метеорологическая зима начнется в столице в конце ноября. Ожидаются настоящие метели.