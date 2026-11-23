Москвичам рекомендуется использовать городской транспорт 23 ноября из-за гололедицы. Об этом сообщил столичный дептранс .

«Сегодня ожидается дождь, утром и вечером возможна гололедица», — предупредили в департаменте.

Автомобилистам напомнили о необходимости соблюдать дистанцию и избегать резких маневров на дороге.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова ранее предупредила о мокром снеге в Москве в понедельник, местами ожидается гололедица. Максимальная температура воздуха составит до +2 градусов. Скорость южного ветра достигнет трех-восьми метров в секунду, атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы.