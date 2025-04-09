Около 2,3 тысячи лифтов производства КМЗ установят в Москве по программе капремонта

Карачаровский механический завод активно поставляет лифты, чтобы выполнить программу капитального ремонта в столице. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Более 576 лифтов производства КМЗ уже находятся в монтаже. Планируется, что до конца года будут установлены еще порядка 1,7 тысячи единиц вертикального транспорта», — рассказал он.

В прошлом году завод вошел в состав ОЭЗ «Технополис Москва». На его базе планируют создать кластер лифтостроения. Теперь производственные площади модернизируют, открывая новые направления работы. Так, за счет развития монтажного подразделения предприятие планирует создать около 300 новых рабочих мест.

«Обучение специалиста занимает более года, кандидат проходит специальную адаптационную программу, выполняет работу помощника монтажника под руководством опытного наставника», — рассказал гендиректор КМЗ Дмитрий Сидельковский.