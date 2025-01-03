Зеленский рассказал, в каком случае баллотируется на новый срок

Оставшийся на посту президента Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не задумывался об участии в будущих выборах. Он сказал в эфире национального телемарафона, что это зависит от завершения горячей фазы конфликта с Россией. Об этом сообщила «Страна.ua» .

«Если я сделаю больше, чем могу — тогда, наверное, я буду смотреть на это решение более позитивно. Для меня сегодня это не является фокусом, для меня это не является сегодняшней целью», — сказал он.

Зеленский заявил, что парламент сможет назначить дату президентских выборов лишь после отмены военного положения. А это произойдет, если горячая фаза конфликта завершится в пользу Украины, то есть она оставит за собой сильную армию, пакет вооружений и гарантии безопасности.

Полномочия Зеленского истекли весной 2024 года. По закону легитимной властью на Украине должны стать Верховная рада и ее председатель, но этого не случилось. Депутат Верховной рады Александр Дубинский через Верховный суд потребовал провести выборы.