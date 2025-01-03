Зеленский рассказал, в каком случае баллотируется на новый срок
Зеленский заявил, что пока не решил баллотироваться на новый президентский срок
Оставшийся на посту президента Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не задумывался об участии в будущих выборах. Он сказал в эфире национального телемарафона, что это зависит от завершения горячей фазы конфликта с Россией. Об этом сообщила «Страна.ua».
«Если я сделаю больше, чем могу — тогда, наверное, я буду смотреть на это решение более позитивно. Для меня сегодня это не является фокусом, для меня это не является сегодняшней целью», — сказал он.
Зеленский заявил, что парламент сможет назначить дату президентских выборов лишь после отмены военного положения. А это произойдет, если горячая фаза конфликта завершится в пользу Украины, то есть она оставит за собой сильную армию, пакет вооружений и гарантии безопасности.
Полномочия Зеленского истекли весной 2024 года. По закону легитимной властью на Украине должны стать Верховная рада и ее председатель, но этого не случилось. Депутат Верховной рады Александр Дубинский через Верховный суд потребовал провести выборы.