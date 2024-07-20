Военное положение продлят на Украине

Железняк: Зеленский внесет в Раду законопроект о продлении военного положения

Фото: РИА «Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время внесет на рассмотрение в Верховную раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения на Украине. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.

«Президент в ближайшие дни подаст два документа в парламент: о продолжении всеобщей мобилизации и продлении действия военного положения», — написал он.

Железняк напомнил, что текущее военное положение действует на Украине до 11 августа 2024 года.

Официальный срок полномочий Зеленского в качестве президента Украины истек 20 мая. Первоначально выборы должны были пройти в республике 31 марта, а инаугурация — состояться в мае. Однако Зеленский сослался на военное положение и отменил голосование, заявив, что оно «не ко времени».

Ранее президента Украины обвинили в цензуре и уничтожении оппозиции.

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