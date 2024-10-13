Дотком заявил о проигрыше Украиной и НАТО прокси-войны от лица США против РФ

Украина и НАТО проиграли «прокси-войну» от лица США против России. Об этом заявил в соцсети X немецко-финский бизнесмен и основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком.

«Прокси-война США против России закончилась. Украина и НАТО проиграли. [Президент Украины Владимир] Зеленский на пути на выход», — написал предприниматель.

До этого Дотком заявил, что у Зеленского осталось мало времени, так как президентские полномочия у него истекли еще 20 мая. Кроме того, его опрос среди подписчиков показал, что на выборах на Украине победил бы российский лидер Владимир Путин.

При этом немецкий бизнесмен пояснил, что западные СМИ не признают поражение Украины и победу России до завершения президентских выборов в США, чтобы демократы не выглядели «полными идиотами».

Ранее на Украине изменились правила оказания почтовых услуг — повестки будут храниться всего три дня. Если военнообязанные украинцы их не успеют получить в этот срок, то нарушителям грозит крупный штраф.