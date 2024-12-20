Офицер Дэвис: в США выборы проходили даже во время войны, в отличие от Украины

Решение президента Украины Владимира Зеленского отложить выборы необоснованно. Боевые действия не помешали провести выборы в США, сообщил подполковник американских вооруженных сил в запасе Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале .

«Когда у нас в США была гражданская война, выборы проводились, на которых был избран Авраам Линкольн. <…> В то же время Зеленский заявил, что не будет проводить их, потому что идет конфликт», — сказал он.

Дэвис прокомментировал заявление президента России Владимира Путина на прямой линии о готовности подписать мирное соглашение только с легитимным главой Украины, коим Зеленский не является. Американский офицер счел решение украинского президента отложить голосование необоснованным.

Полномочия Зеленского на посту президента истекли весной 2024 года. По украинскому законодательству, власть должна перейти к Верховная раде и ее председателю, но этого не произошло.