Депутат Рады обратился в суд с требованием провести выборы президента

Для сохранения конституционного строя на Украине необходимо провести президентские выборы. Об этом заявил внефракционный депутат Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Парламентарий обратился Верховный суд страны и потребовал назначить выборы президента. По словам Дубинского, только он из всех народных депутатов решился предпринять шаги для сохранения конституции.

Президентские полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прокомментировал ситуацию с легитимностью украинского лидера и отметил, что этот вопрос должны решить сами украинцы.

Зеленский отказался признавать окончание президентского срока из-за введенного в стране военного положения.