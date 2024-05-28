Путин объяснил, кто является легитимной властью на Украине

После истечения срока полномочий президента Украины Владимира Зеленского легитимной властью в стране остались Верховная рада и ее спикер. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил на пресс-подходе по итогам визита в Узбекистан, сообщила пресс-служба Кремля.

«По большому счету, если бы хотели провести президентские выборы, тогда надо было бы отменять закон о военном положении, вот и все. Провести выборы, но они не захотели этого делать», — подчеркнул президент.

Путин также предположил, что кураторы Украины хотят возложить на действующую власть ряд непопулярных реформ, в том числе понижение призывного возраста.

Ранее глава государства провел в Ташкенте переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Путин задержался в городе еще на один день из-за продуктивного общения со своим коллегой.