Папа римский Лев XIV ляжет на операцию

Папа римский Лев XIV объявил о подготовке к операции на легком

Врачи рекомендовали папе римскому Льву XIV провести операцию после обнаружения новообразования в легком после медицинского обследования. Как сообщило издание Vatican News , об этом понтифик объявил верующим после воскресной молитвы.

Он подчеркнул, что врачи предупредили, что локализованный узел в дыхательном органе находится на начальной стадии развития, поэтому его необходимо удалить как можно скорее.

«Следуя их рекомендациям, я решил прооперироваться. Операция уже запланирована на ближайшие дни. Спасибо вам за духовную близость, и я полагаюсь на вашу молитву», — заявил Лев XIV.

Предшественник главы Католической церкви, папа римский Франциск, также перенес операцию. В 2021 году врачи клиники Агостино Джемелли провели хирургическое вмешательство из-за дивертикулярной болезни кишечника.

На публике понтифик появился только через 10 месяцев после операции. До этого все свои заявления он продолжал делать из больницы и своей резиденции, где проходил реабилитацию.