Политолог Станкевич: Украина лишилась экономики и больше двух зим не протянет

Украина лишилась экономики, которая платила налоги, и собственных источников дохода. О причинах бюджетного кризиса на Украине в беседе с 360.ru рассказал политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич.

Во вторник, 15 сентября, депутат Верховной Рады Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что украинский бюджет исчерпан — финансируются только социальные выплаты, зарплаты бюджетникам и содержание военных.

«Украина окончательно лишилась той самой экономики, которая платила налоги, ее просто не осталось. Бизнес, который существовал в стране, практически весь лишился всяких оснований для работы. Кроме того, значительная часть средств перестала поступать, поскольку нет агроэкспорта зерна, подсолнечного масла из-за блокировки портов. То есть Украина практически лишилась собственных источников дохода», — объяснил собеседник 360.ru.

О том, как Украина использует печатный станок и почему западная помощь лишь продлевает агонию системы, читайте в материале 360.ru.