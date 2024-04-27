Воздушную тревогу объявили в восьми регионах Украины | 360°

27 апреля 2024, 04:20
Воздушную тревогу объявили в восьми регионах Украины
Воздушную тревогу объявили в восьми регионах Украины. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Сигнал тревоги начал распространяться по областям с 03.57 по московскому времени. Сирены звучат в Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях страны.
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До этого воздушную тревогу объявляли во всех регионах Украины.
Ранее взрывы раздавались в Кривом Роге, в Харькове, причем на фоне воздушной тревоги в Харьковской области.
До этого серия взрывов прозвучала в Черкасской области. При этом был поврежден объект критической инфраструктуры, как сообщил глава областной военной администрации Игорь Табурец.
Украина
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