Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины | 360°

Мир 26 апреля 2024, 23:19 Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины РИА «Новости»

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Власти Украины объявили воздушную тревогу на всей территории страны. Это следует из онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

По состоянию на 23:00 воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины.

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Ранее стало известно, что российская армия поразила поезд с солдатами Вооруженных сил Украины на железнодорожной станции в Балаклее. Об этом сообщил координатор подпольного движения Николаевской области Сергей Лебедев.

В среду, 24 апреля, российские военные ударили по воинской части в Одессе. После удара на объекте зафиксировали вторичную детонацию боеприпасов. Сам город частично остался без электроснабжения.