Критическая инфраструктура Черкасской области пострадала при взрывах | 360°

Мир 25 апреля 2024, 10:11 Критическая инфраструктура Черкасской области пострадала при взрывах Администрация Черкасской области сообщила о повреждении инфраструктуры

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При взрывах в Черкасской области в центре Украины пострадал объект критической инфраструктуры. Руководитель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец сообщил об этом в своем Telegram-канале.

«По скоростной воздушной цели отработала комплексная защита ПВО. По предварительной информации, поврежден объект критической инфраструктуры в Черкасском районе», — заявил он.

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Игорь Табурец уточнил, что атака произошла утром 25 апреля. Воздушную тревогу объявили в 06:22 и отменили спустя 20 минут.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщали о ракетной опасности в Киевской и Черкасской областях. В направлении Черкасс, по информации военных, засекли некую «скоростную цель».

В предыдущий день атаковали Харьковскую, Полтавскую и Одесскую области. Некоторые районы Одессы остались без света, а Харькова — без газа.