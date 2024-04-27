Взрывы прогремели в Харькове | 360°

27 апреля 2024, 01:15
Взрывы прогремели в Харькове
Мощные взрывы прозвучали в Харькове, в области объявили воздушную тревогу
Серия взрывов прогремела в городе Харьков. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».
«В Харькове прозвучали взрывы», — указали в сообщении.
Реклама
В украинских пабликах написали, что ракетный удар зафиксировали в Салтовском районе.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области с 0:30 по московскому времени объявили воздушную тревогу.
Ранее стало известно, что взрывы раздались в городе Чугуев. Ракетный удар нанесли по объектам на территории города. Предположительно, российские военные поразили аэродром.
Несколько прилетов зафиксировали в Николаевской области Украины 26 апреля. Координатор подполья Сергей Лебедев сообщал, что ВС России ударили по месту дислокации ВСУ в Днепропетровской области. В ходе атаки ликвидировали около трети боевиков, которых собирались отправить под Энергодар.
Взрывы
ВСУ
Украина
Харьков
Чугуев
Реклама
Реклама