Взрывы прогремели в Харькове | 360°

Мир 27 апреля 2024, 01:15 Взрывы прогремели в Харькове Мощные взрывы прозвучали в Харькове, в области объявили воздушную тревогу РИА «Новости»

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Серия взрывов прогремела в городе Харьков. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

«В Харькове прозвучали взрывы», — указали в сообщении.

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В украинских пабликах написали, что ракетный удар зафиксировали в Салтовском районе.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области с 0:30 по московскому времени объявили воздушную тревогу.

Ранее стало известно, что взрывы раздались в городе Чугуев. Ракетный удар нанесли по объектам на территории города. Предположительно, российские военные поразили аэродром.

Несколько прилетов зафиксировали в Николаевской области Украины 26 апреля. Координатор подполья Сергей Лебедев сообщал, что ВС России ударили по месту дислокации ВСУ в Днепропетровской области. В ходе атаки ликвидировали около трети боевиков, которых собирались отправить под Энергодар.