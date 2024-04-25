Взрывы раздались в Кривом Роге на Украине | 360°

Мир 25 апреля 2024, 18:57 Взрывы раздались в Кривом Роге на Украине «Страна.ua»: взрывы прогремели в Кривом Роге РИА «Новости»

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Серия взрывов прогремела в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины. Об этом в Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».

«В Кривом Роге снова взрывы», — указали в сообщении.

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Воздушную тревогу в Днепропетровской области объявили в 13:00. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены также прозвучали в Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Одесской областях.

В четверг взрывы раздались в Черкасской области в центре Украины. По данным местной администрации, в результате пострадал объект критической инфраструктуры. Воздушную тревогу объявили в 06:22 и отменили спустя 20 минут.