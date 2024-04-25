Очевидцы сообщили о взрывах в Черкасской области | 360°

Мир 25 апреля 2024, 07:11 Очевидцы сообщили о взрывах в Черкасской области «Зеркало недели»: в Черкасской области Украины произошли взрывы РИА «Новости»

Читать 360 в

Утром 25 апреля жители Черкасской области в центре Украины услышали взрывы. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».

«Черкасская область, слышны звуки взрывов. Оставайтесь в укрытии», — заявили журналисты.

Реклама

Об ударе стало известно в 06:39. Незадолго до этого в Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской областях объявили воздушную тревогу. Пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины предупредила о ракетной опасности в Киевской и Черкасской областях, а спустя две минуты заявила об обнаружении скоростной цели в направлении Черкасс.

Российские войска 24 апреля атаковали общежитие для военных и задействованное в ротации здание на территории Харьковской области. Подпольщики сообщили об ударе в районе нефтеперерабатывающего завода и аэродрома в Кременчуге в Полтавской области.