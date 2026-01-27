Гуцул заявила, что суд не стал слушать доказательства ее невиновности

На заседании Апелляционной палаты Кишинева защитников главы Гагаузии Евгении Гуцул фактически лишили права предъявить доказательства по делу, в то время как обвинительные материалы суд согласился принять к рассмотрению. Об этом она рассказала в заявлении, переданном через адвокатов.

«Сегодняшнее заседание в Апелляционной палате продлилось не более получаса. За это время моих адвокатов фактически лишили возможности предоставить доказательства в мою защиту под предлогом того, что прокурор рассмотрел все материалы дела», — объяснила Гуцул.

Она отметила, что адвокатам отказали не только изложить позицию, но и предоставить доказательства невиновности политика. Это ставит под серьезное сомнение соблюдение принципов справедливого суда и равноправия сторон.

Гуцул напомнила, что с момента ее незаконного ареста прошел почти год. Все это время глава Гагаузии боролась и верила, что справедливость восторжествует. Она поблагодарила тех, кто поддерживает в этот сложный период.

Ранее стало известно, что зарубежные защитники Гуцул подали заявку властям Молдавии на ее посещение в тюрьме. На протяжении нескольких недель ответа не было.