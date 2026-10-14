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    Сотрудников ЕС встревожило убийство у здания Европарламента в Брюсселе

    Politico: убийство у здания Европарламента в Брюсселе перепугало сотрудников ЕС

    Фото: РИА «Новости»

    Убийство, произошедшее возле здания Европарламента в Брюсселе, встревожило сотрудников европейских институтов. Об этом сообщила газета Politico.

    По информации издания, 12 октября на улице Вирц застрелили человека. Убийство произошло рядом со зданиями, где находятся Европарламент, Европейский экономический и социальный комитет и Европейский комитет регионов.

    Правоохранители рассматривают версию сведения счетов, которая связана с организованной преступностью. Как отметил прокурор Брюсселя Жюльен Муани, убийство не относилось к Евросоюзу.

    Представитель профсоюза сотрудников европейских институтов Кристиано Себастьяни рассказал об обращениях от перепуганных работников. При этом сотрудники уже не впервые жалуются на проблемы с безопасностью — по их мнению, ситуация в городе значительно ухудшилась.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова указала, что страны, стремящиеся войти в Евросоюз, больше не могут сохранять нейтралитет по отношению к России.

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