Убийство, произошедшее возле здания Европарламента в Брюсселе, встревожило сотрудников европейских институтов. Об этом сообщила газета Politico .

По информации издания, 12 октября на улице Вирц застрелили человека. Убийство произошло рядом со зданиями, где находятся Европарламент, Европейский экономический и социальный комитет и Европейский комитет регионов.

Правоохранители рассматривают версию сведения счетов, которая связана с организованной преступностью. Как отметил прокурор Брюсселя Жюльен Муани, убийство не относилось к Евросоюзу.

Представитель профсоюза сотрудников европейских институтов Кристиано Себастьяни рассказал об обращениях от перепуганных работников. При этом сотрудники уже не впервые жалуются на проблемы с безопасностью — по их мнению, ситуация в городе значительно ухудшилась.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова указала, что страны, стремящиеся войти в Евросоюз, больше не могут сохранять нейтралитет по отношению к России.