Боец ММА Пенго Боссио Ванги погиб в 26 лет при стрельбе во Франции
В результате стрельбы в департаменте Ивелин под Парижем погиб 26-летний боец ММА Пенго Боссио Ванги. Об этом сообщила его школа Atch Academy в соцсети Instagram*.
Боссио Ванги выступал на любительском уровне в полусредней и средней весовых категориях. За его плечами — три победы и четыре поражения.
В минувшую пятницу неизвестный открыл огонь из автоматического оружия из машины в нескольких местах. Погиб один человек, еще пятеро получили тяжелые ранения, среди них — 12-летняя девочка. Нападавшего задержали и поместили под стражу.
Глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что прокуратура считает произошедшее терактом. По предварительным данным, мотивом могла стать расовая ненависть.
Бывший министр спорта Амели Удеа-Кастера выразила соболезнования близким спортсмена, его клубу и тренеру. Она призвала остановить нарастающую ненависть во Франции.
Ранее во Франции массовые протесты сопровождались мародерством, поджогами и нападениями.
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