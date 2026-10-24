Боец ММА Пенго Боссио Ванги погиб в 26 лет при стрельбе во Франции

В результате стрельбы в департаменте Ивелин под Парижем погиб 26-летний боец ММА Пенго Боссио Ванги. Об этом сообщила его школа Atch Academy в соцсети Instagram*.

Боссио Ванги выступал на любительском уровне в полусредней и средней весовых категориях. За его плечами — три победы и четыре поражения.

В минувшую пятницу неизвестный открыл огонь из автоматического оружия из машины в нескольких местах. Погиб один человек, еще пятеро получили тяжелые ранения, среди них — 12-летняя девочка. Нападавшего задержали и поместили под стражу.

Глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что прокуратура считает произошедшее терактом. По предварительным данным, мотивом могла стать расовая ненависть.

Бывший министр спорта Амели Удеа-Кастера выразила соболезнования близким спортсмена, его клубу и тренеру. Она призвала остановить нарастающую ненависть во Франции.

Ранее во Франции массовые протесты сопровождались мародерством, поджогами и нападениями.

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