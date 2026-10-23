Неизвестный открыл огонь из машины недалеко от Парижа, два человека пострадали
BFMTV: неизвестный начал стрельбу из машины в городе Трапп под Парижем
В коммуне Трапп департамента Ивелин, расположенной юго-западнее Парижа, неизвестный мужчина начал стрельбу из машины. Об этом сообщил источник телеканала BFMTV.
По данным журналистов, тяжелые травмы получили два человека. Нападавшего задержали. Другие подробности пока не раскрыли.
Ранее стрельба случилась в начальной школе Silver Rail в городе Бенд штата Орегон. В результате ЧП погибли четыре человека, среди них — трое детей. По данным телеканала CNN, в службу спасения из учреждения позвонили примерно в час дня. Очевидцы заявили о неизвестном мужчине, который выстрелил по одному из автомобилей на парковке.
После этого злоумышленник пробрался в здание начальной школы и открыл огонь. На место оперативно прибыли правоохранители, но к тому моменту нападавший уже скончался. Местная администрация предположила, что его застрелил случайный прохожий.