Неизвестный открыл огонь из машины недалеко от Парижа, два человека пострадали

В коммуне Трапп департамента Ивелин, расположенной юго-западнее Парижа, неизвестный мужчина начал стрельбу из машины. Об этом сообщил источник телеканала BFMTV .

По данным журналистов, тяжелые травмы получили два человека. Нападавшего задержали. Другие подробности пока не раскрыли.

Ранее стрельба случилась в начальной школе Silver Rail в городе Бенд штата Орегон. В результате ЧП погибли четыре человека, среди них — трое детей. По данным телеканала CNN, в службу спасения из учреждения позвонили примерно в час дня. Очевидцы заявили о неизвестном мужчине, который выстрелил по одному из автомобилей на парковке.

После этого злоумышленник пробрался в здание начальной школы и открыл огонь. На место оперативно прибыли правоохранители, но к тому моменту нападавший уже скончался. Местная администрация предположила, что его застрелил случайный прохожий.