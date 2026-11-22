В Петербурге создали ИИ для поиска сбоев в электродвигателях
Российские ученые разработали и начали тестировать систему искусственного интеллекта, способную прогнозировать поломки промышленных электродвигателей без монтажа дополнительных датчиков. Об этом со ссылкой на пресс-службу НИУ ВШЭ сообщил сайт Petrograd.ru.
Комплекс предиктивной диагностики определяет возможные неисправности с помощью «цифрового двойника» агрегата и анализа отклонений в характеристиках проходящего тока. Технология поможет избежать внеплановых остановок производства и сократить издержки на дорогостоящий ремонт.
Разработку планируют применять на предприятиях металлургической, энергетической и нефтегазовой отраслей. До конца текущего года авторы проекта рассчитывают провести опытно-промышленные испытания системы на трех пилотных объектах.