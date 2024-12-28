В Кремле ответили на обвинения США в причастности России к крушению самолета в Актау

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ответил на обвинения США в причастности России к авиакатастрофе в Актау. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на высказывания Пескова на брифинге.

Представитель Кремля заявил, что в администрации президента России видели высказывания координатора стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби о том, что самолет Баку-Грозный мог быть сбит российским беспилотником РФ.

Песков напомнил заявления главы Росавиации Дмитрия Ядрова который сказал, что Россия всесторонне поможет Казахстану и Азербайджану в расследовании обстоятельств и причин крушения самолете.

«Эта готовность России была заявлена. Ждем результатов расследования. <…> В данном случае прошу вас ориентироваться на заявления Ядрова», — заявил пресс-секретарь президента.

Ранее ряд авиакомпаний принял решение о приостановке авиасообщения с Россией.Так, авиакомпания Flydubai отменила рейсы из ОАЭ в Сочи и Минеральные Воды до 5 января из-за угрозы безопасности полетов. Перевозчик Azerbaijan Airlines (AZAL) приостановил рейсы в некоторые города России до окончания расследования авиакатастрофы в Актау. Авиакомпания «Туркменские авиалинии» не будет летать в Москву месяц.

Авиалайнер Embraer 190, выполнявшим полет по маршруту Баку — Грозный, разбился утром 25 декабря в районе казахстанского города Актау. На его борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, большинство из них — азербайджанцы. В результате трагедии погибли 38 человек.