«Туркменские авиалинии» месяц не будут летать в Москву
«Туркменские авиалинии» сообщили о приостановке полетов в Москву до конца января
Авиакомпания «Туркменские авиалинии» сообщили о приостановке полетов в Москву на месяц. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.
«Регулярные рейсы по маршруту Ашхабад — Москва — Ашхабад в период с 30 декабря по 31 января отменены», — уточнили в компании.
Пассажирам в полном объеме вернут деньги за уже приобретенные билеты.
Авиакомпания Flydubai ранее отменила рейсы из Объединенных Арабских Эмиратов в Сочи и Минеральные Воды до 5 января из-за угрозы безопасности полетов.
До этого перевозчик Azerbaijan Airlines (AZAL) также приняла решение приостановить рейсы в некоторые города России до окончания расследования крушения в Актау самолета Embraer 190.
В Казахстане 25 декабря потерпел крушение лайнер, следовавший рейсом Баку — Грозный. Он не смог приземлиться в Чечне из-за плотного тумана и плана «Ковер».