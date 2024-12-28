«Туркменские авиалинии» месяц не будут летать в Москву

«Туркменские авиалинии» сообщили о приостановке полетов в Москву до конца января

Авиакомпания «Туркменские авиалинии» сообщили о приостановке полетов в Москву на месяц. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

«Регулярные рейсы по маршруту Ашхабад — Москва — Ашхабад в период с 30 декабря по 31 января отменены», — уточнили в компании.

Пассажирам в полном объеме вернут деньги за уже приобретенные билеты.

Авиакомпания Flydubai ранее отменила рейсы из Объединенных Арабских Эмиратов в Сочи и Минеральные Воды до 5 января из-за угрозы безопасности полетов.

До этого перевозчик Azerbaijan Airlines (AZAL) также приняла решение приостановить рейсы в некоторые города России до окончания расследования крушения в Актау самолета Embraer 190.

В Казахстане 25 декабря потерпел крушение лайнер, следовавший рейсом Баку — Грозный. Он не смог приземлиться в Чечне из-за плотного тумана и плана «Ковер».